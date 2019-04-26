اونلاين | بث حي TV Yalla مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون (salah liverpool) يلا شوت مباراة ليفربول الآن تابع محمد صلاح Match

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مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون اليوم في الدوري الإنكليزي ستكون في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

ليفربول وهيديرسفيلد تاون بث مباشر اليوم

يسعى زملاء المصري محمد صلاح إلى تفادي اي مفاجأة غير سارة اليوم أمام هيديرسفيلد من اجل استعادة كرسي صدارة الدوري الانكليزي ومواصلة المنافسة على اللقب مع مانشستر سيتي.

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موعد مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون

ليفربول وهيديرسفيلد تاون بث مباشر اليوم الجمعة 26 نيسان/أيلول في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 21:00 بتوقيت مصر).

البث المباشر لمباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون ستكون حصرياً على beIN SPORTS HD 2.