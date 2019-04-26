اونلاين | يلا شووت حصريGOAL TV ليفربول وهيديرسفيلد تاون بث مباشر اليوم كورة ستار رابط ليفربول الآن Salah Won

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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون اليوم

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دخول اللاعبين إلى الملعب من اجل الإحماء.

دخول لاعبي الفرقين إلى الملعب الآن من اجل الإحماء.

نهاية لاعبي الفرقين من الإحماء البدني، والعودة إلى غرف الملابس.

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون اليوم اون لاين، ستنطلق، ابتداء من الساعة السابعة من مساء اليوم، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا، بتوقيت مصر المحلي، وفي العاشرة من ليلة اليوم، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد ودمشق، ومشاهدة مباراة ليفربول اليوم بتوقيت الإمارات، ستنطلق في تمام الحادية عشر قبل منتصف الليل.

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