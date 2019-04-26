اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد يوتيوب

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مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد يوتيوب

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام فريق هيدرسفيلد تاون، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد اليوم بث مباشر لايف | بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد يوتيوب

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون.

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خط الدفاع : ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فينالدوم - هندرسون - كيتا.

خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - ستوريدج