اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد (محمد صلاح) بث مباشر yalla bein

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد (محمد صلاح) بث مباشر yalla bein والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام فريق هيدرسفيلد تاون، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون.

Advertisements

خط الدفاع : ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فينالدوم - هندرسون - كيتا.

خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - ستوريدج