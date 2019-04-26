اونلاين | تابع ليفربول Live Blog مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون بث مباشر رابط مباراة ليفربول LivErPoOl NoW

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مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون بث مباشر اليوم الجمعة 26-4-2019، فى اطار الجولة السادسة و الثلاثون من مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم، فريق ليفربول فى المركز الثانى فى جدول الدورى الانجليزى حيث يبلغ رصيده 88 خلف مانشستر سيتى الذى استطاع الفوز على مانشستر يونايتد 2/0 فى المباراة المؤجلة بينهما، و أصبح رصيده الآن 89 نقطة متصدرا الدورى حتى اشعار آخر، و ليس أمام ليفربول الان سوف الفوز فى الثلاث مباريات القادمة، و انتظار أى اخفاق للسيتى فى مبارياته القادمة، بينما فريق هيديرسفيلد تاون فى المركز الأخير برصيد 14 نقطة و تأكد هبوطه رسمياً، المباراة سوف تقام على ملعب الانفيلد.

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مباراة ليفربول وهيديرسفيلد سوف تقام فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة 26 ايريل 2019 بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية و العراق و الكويت، الحادية عشر بتوقيت الامارات ،و سلطنة عمان، كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول، kora star بث مباشر مباراة ليفربول ضد هيديرسفيلد تاون، الاسطورة livehd7 بث مباشر ماتش ليفربول بدون تقطيع، yalla shoot مشاهدة لعبة ليفربول وهيديرسفيلد تاون كورة ستار، مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر،مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت، موقع كورة لايف مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون، kora live مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون، يلا شوت مباراة ليفربول لان،يلا كورة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون بث مباشر.

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مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد بدون تقطيع اليوم بث مباشر، على ملعب الانفيلد، و ستذاع اليوم على قنوات بى ان سبورت الرياضية على قناة beIN SPORTS HD 2، سوف يعلق على مباراة ليفربول وهيديرسفيلد خليل البلوشي و تم اختيار الإنجليزي، كيفين فريند لاداراة مباراة ليفربول اليوم، محمد صلاح فى صدارة قائمة هدافى الدوري الانجليزي برصيد 19 هدفاً و يتساوى مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي وأوباميانج لاعب أرسنال.

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تشكيل ليفربول فى واجهة هدرسفيلد

اختار المدير الفنى لفريق ليفربول كلوب التشكيل الأتى لمباراته ضد هدرسفيلد

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، فان دايك، لوفرين، روبيرتسون

الوسط: هندرسون، فينالدوم، كيتا

الهجوم: صلاح، ستوريدج، ساديو ماني

موقع ليفربول أكد أنه فى حالة مشاركة محمد صلاح اليوم في المباراة بين ليفربول وهيديرسفيلد ستكون المباراة رقم 100 له في مسيرته مع الفريق منذ انضمامه له في عام 2017 قادما من روما.

لقاء الدور الأول بين ليفربول وهيديرسفيلد أقيم على ملعب غالفارم وإنتهت المباراةبفوز فريق ليفربول بهدف واحد مقابل لا شيء.