اونلاين | يلاشووت مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر YaLlA ShOoT

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أعلن يورجن كلوب عن تشكيلة اللاعبين الأساسية: اليسون – روبرتسون – فان دايك – لوفرين – آرنولد – هندرسون – كيتا – فينالدوم – ماني – ستوريدج – صلاح.