اونلاين | 7sry مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر bein sport يلا شوت BeIN Live مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر

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ينتظر عشاق الريدز اليوم الجمعة لقاء فريقهم الذي يجمعه بنادي هيدرسفيلد تاون متذيل ترتيب البريميرليج في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب أنفيلد لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين من البطولة.

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وتكمن أهمية المباراة كون ليفربول ينافس على اللقب وتفصله نقطة وحيده عن المتصدر فريق نادي مانشستر سيتي حيث يحتل الريدز المركز الثاني برصيد برصيد 88 نقطة ويحتل أبناء جوارديولا المركز الأول برصيد 89 نقطة.

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وفي حالة تمكن ليفربول من تحقيق الفوز على هيدرسفيلد فإنه سيتصدر بصورة مؤقته بفارق نقطتين حيث سيرفع رصيده إلى النقطة رقم 91 وينتظر هديه من بيرنلي الذي يواجه مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.

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ويسعى يورجن كلوب في أن يخرج من المباراة فائزاً بدون إصابات خاصةً أنه على وشك لقاء قوي يجمعه بفريق نادي برشلونة في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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في المقابل يدخل هيدرسفيلد تاون المباراة بدون دوافع كون خروج الفريق من الموسم خالي الوفاض بعد إحتلاله المركز الأخير برصيد 14 نقطة وتأكد هبوطه لدوري التشامبيونشيب.