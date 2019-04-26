انت الان تتابع تفاصيل خبر أديبايور فكر بالانتحار قديماً لهذا السبب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 09:49 مساءً - كشف التوغولي إيمانويل أديبايور اللاعب السابق بعديد الأندية الأوروبية تفاصيل محاولته الانتحار حين كان لاعباً في فريق ماتز الفرنسي.

وقال أديبايور (35 عاماً) في حوار مع صحفية "ديلي ميل" البريطانية، إن كثرة الضغوط التي لاقاها وقتها من أفراد عائلته ورغبتهم في شراء منزل باهظ الثمن يفوق قدرته الشرائية قادته إلى التفكير في وضع حد لحياته.

وأضاف أنه فكر في الانتحار حين كان عمره 16 سنة، وكان يلعب في فريق "ماتز" الفرنسي وأنه كان يتقاضى 3 آلاف يورو، وظلت عائلته تمارس عليه ضغوطاً رهيبة وتطالبه بمساعدتها لشراء منزل يبلغ ثمنه نصف مليون يورو.

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وتابع أديبايور: "لا أحد وقتها كان راضياً عن أدائي في الفريق والجميع مستاء من سلوكي، فخامرتني أفكار سوداء وقلت إنني لا أصلح لشيء وفكرت في الانتحار، وتوجهت لشراء أدوية متنوعة لتنفيذ ما عزمت عليه".

وأوضح أنه عدل عن تنفيذ فكرة الانتحار عملاً بنصائح صديق مقرب كان ساهم في تهدئة روعه وساعده على التخلص من الأفكار السلبية التي ألمت به.

وقال: "اتصلت بصديقي حوالي منتصف الليل لأبلغه بقراري الانتحار، لكنه نجح في تهدئتي وبقدرتي على إحداث تغييرات في القارة الأفريقية، وعملت بنصيحته وقلت إن الله سيدبر شؤوني مستقبلاً".

ولعب أديبايور خلال مسيرته الرياضية في ماتز وموناكو الفرنسيين، وآرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام وكريستال بالاس الإنجليزية، وريال مدريد الإسباني، وباشاك شهير التركي.