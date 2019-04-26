انت الان تتابع مفاجأة على دكة بدلاء ليفربول فى مواجهة هدرسفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد جمال ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
ليفربول
أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن التشكيلة التي سيخوض بها الريدز مباراة اليوم ويستقبل ليفربول، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الأنفيلد، نظيره هدرسفيلد تاون ضمن مباريات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" لموسم 2018- 2019. ويحتل الريدز المركز الثاني برصيد 88 نقطة جمعها الفريق من خلال الفوز في 27 مباراة، والتعادل في 7 لقاءات، وخسارة مواجهة وحيدة، بينما يتذيل هيدرسفيلد بقيادة مدربه يان سبورت، جدول الترتيب برصيد 14 نقطة جمعها من خلال الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 27 مواجهة أخرى
وجاءت تشكيلة الريدز على النحو التالى.. حارس المرمى: اليسون بيكر الدفاع: الكسندر ارنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فينالدوم، هندرسون، نابي كيتا الهجوم: ساديو مانى، محمد صلاح، ستوريدج . البدلاء: منيوليه، ميلنر، جوميز، أوكسلد تشامبرلين، شاكيرى، اوريجى، ماتيب . لم يخسر ليفربول
وجاءت تشكيلة الريدز على النحو التالى..
حارس المرمى: اليسون بيكر
الدفاع: الكسندر ارنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرسون
خط الوسط: فينالدوم، هندرسون، نابي كيتا
الهجوم: ساديو مانى، محمد صلاح، ستوريدج .
البدلاء: منيوليه، ميلنر، جوميز، أوكسلد تشامبرلين، شاكيرى، اوريجى، ماتيب .
لم يخسر ليفربول في آخر 13 مواجهة أمام هيدرسفيلد، منذ الخسارة بهدف نظيف منذ 60 عامًا، ومن بعدها حقق الريدز 10 انتصارات و3 تعادلات.
ويدخل ليفربول المباراة بآمال كبيرة للفوز للحصول على الثلاث نقاط للمنافسة على البريميرليج مع مانشستر سيتى الذى يتصدر جدول الدورى برصيد 89 نقطة، جمعها من الفوز فى 29 مباراة، والتعادل في مباراتين، وخسر 4 مباريات،
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة على دكة بدلاء ليفربول فى مواجهة هدرسفيلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.