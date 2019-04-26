انت الان تتابع مفاجأة على دكة بدلاء ليفربول فى مواجهة هدرسفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م

ليفربول

أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن التشكيلة التي سيخوض بها الريدز مباراة اليوم ويستقبل ليفربول، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الأنفيلد، نظيره هدرسفيلد تاون ضمن مباريات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" لموسم 2018- 2019. ويحتل الريدز المركز الثاني برصيد 88 نقطة جمعها الفريق من خلال الفوز في 27 مباراة، والتعادل في 7 لقاءات، وخسارة مواجهة وحيدة، بينما يتذيل هيدرسفيلد بقيادة مدربه يان سبورت، جدول الترتيب برصيد 14 نقطة جمعها من خلال الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 27 مواجهة أخرى

وجاءت تشكيلة الريدز على النحو التالى.. حارس المرمى: اليسون بيكر الدفاع: الكسندر ارنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فينالدوم، هندرسون، نابي كيتا الهجوم: ساديو مانى، محمد صلاح، ستوريدج . البدلاء: منيوليه، ميلنر، جوميز، أوكسلد تشامبرلين، شاكيرى، اوريجى، ماتيب . لم يخسر ليفربول