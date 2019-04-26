الان تتابع الشيخ عادل الكلباني يسخر من هزيمة الهلال: “خمسة وخميسة” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سخر الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي سابقا، من هزيمة الهلال أمام نظيره التعاون بخماسية نظيفة، وكتب على “تويتر”: “خمسة وخميسة”.
وفاز التعاون على نظيره الهلال 5- 0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “جامعة الملك سعود” في العاصمة الرياض، مساء اليوم الجمعة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
تقدم ساندرو مانويل لاعب نادي التعاون بهدف في شباك الهلال، في الدقيقة 19.
وأضاف عبدالفتاح آدم الهدف الثاني للتعاون بعده بدقيقتين، من متابعة جيدة لعرضية زميله. وفي الدقيقة 55 نجح سيدريك أميسي في إحراز الهدف الثالث للتعاون من متابعة جيدة لعرضية أرضية سكنت شباك علي الحبسي.
في الدقيقة 81 أحرز لينر تاوامبا الهدف الرابع، ثم أحرز إبراهيم الزبيدي الهدف الخامس.
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