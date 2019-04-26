شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: ليفربول (1) وهدرسفيلد (0).. كيتا يسجل من صناعة صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره فريق هدرسفيلد تاون، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وأعلن المدرب يورجن كلوب تشكيل ليفربول، الذي جاء كالتالي:

أليسون، أرنولد، فان دايك، لوفرين، روبيرتسون، فينالدوم، هندرسون، كيتا، ماني، صلاح، ستوريدج.

ويتواجد على دكة البدلاء: مينوليه، ميلنر، جوميز، شامبرلين، شاكيري، أوريجي، ماتيب.

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بينما يبدأ هدرسفيلد المباراة بتشكيل مكون من:

لوسي، تومي سميث، كونجولو، شنايدر، دورم، هوج، باكونا، جرانت، مبينزا، ستانكوفيتش، مونيه.

بداية المباراة

الثانية 16: جوووول كيتا يسجل من صناعة محمد صلاح

د23: جوووول ماني يحول عرضية روبيرتسون برأسية رائعة