شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: ليفربول (1) وهدرسفيلد (0).. كيتا يسجل من صناعة صلاح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره فريق هدرسفيلد تاون، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».
وأعلن المدرب يورجن كلوب تشكيل ليفربول، الذي جاء كالتالي:
أليسون، أرنولد، فان دايك، لوفرين، روبيرتسون، فينالدوم، هندرسون، كيتا، ماني، صلاح، ستوريدج.
ويتواجد على دكة البدلاء: مينوليه، ميلنر، جوميز، شامبرلين، شاكيري، أوريجي، ماتيب.
بينما يبدأ هدرسفيلد المباراة بتشكيل مكون من:
لوسي، تومي سميث، كونجولو، شنايدر، دورم، هوج، باكونا، جرانت، مبينزا، ستانكوفيتش، مونيه.
بداية المباراة
الثانية 16: جوووول كيتا يسجل من صناعة محمد صلاح
د23: جوووول ماني يحول عرضية روبيرتسون برأسية رائعة
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