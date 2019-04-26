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محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة هدرسفيلد بالدوري الإنجليزي

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة هدرسفيلد تاون، في المباراة التي ستنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 36 من الممتاز «بريميرليج».

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وجاء التشكيل كالتالي:

أليسون، أرنولد، فان دايك، لوفرين، روبيرتسون، فينالدوم، هندرسون، كيتا، ماني، صلاح، ستوريدج.

ويتواجد على دكة البدلاء: مينوليه، ميلنر، جوميز، شامبرلين، شاكيري، أوريجي، ماتيب.

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