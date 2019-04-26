شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة هدرسفيلد بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة هدرسفيلد تاون، في المباراة التي ستنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

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وجاء التشكيل كالتالي:

أليسون، أرنولد، فان دايك، لوفرين، روبيرتسون، فينالدوم، هندرسون، كيتا، ماني، صلاح، ستوريدج.

ويتواجد على دكة البدلاء: مينوليه، ميلنر، جوميز، شامبرلين، شاكيري، أوريجي، ماتيب.