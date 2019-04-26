التعاون يتلاعب بالهلال ويزيحه من كأس الملك بخماسية نظيفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أزاح التعاون مضيفه الهلال من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتأهل إلى النهائي في انتظار الفائز من الاتحاد وضيفه النصر غدا.

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وألحق سكري القصيم بالهلال نتيجة قاسية في أرضه بين جماهيره بلغت 5-0.

واستغل التعاون الشرود الذي بدا عليه معظم لاعبي الهلال خاصة خط الدفاع لينهي الشوط الأول متقدما بهدفين عن طريق ساندرو مانويل (19)، وعبدالفتاح آدم (22)، ثم أضاف ثلاثة أهداف في الشوط الثاني تبادل تسجيلها سيدريك أميسي (56)، والبديل ليندر تاومبا (81)، فيما اختتم المدافع الأيسر إبراهيم الزبيدي الخماسية في الدقيقة 86.

وسيتجدد لقاء الفريقين الاثنين المقبل على الملعب نفسه، إلا أنه سيكون هذه المرة في إطار الجولة الـ28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.