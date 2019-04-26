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شكرا لقرائتكم الوزراء ونجوم الكرة في ختام بطولة الجونة الدولية للأسكواش.... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرصت وزير التخطيط والإصلاح،هالة السعيد وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي،على حضور اليوم الختامي لمسابقة الجونة الدولية للاسكواش والتي تقام في الجونة من منتصف الشهر الجاري.
كما حرص الكاتب الصحفي ورئيس تحزير اليوم السابع خالد صلاح على حضور اليوم الختامي لمسابقة الجونة الدولية للاسكواش والتي تقام في الجونة برفقة زوجته الاعلاميه شيريهان ابو الحسن .
الكاتب الصحفى خالد صلاح وزوجته
كما حرص حسام غالي مدير الكرة بالفريق الأول بكرة القدم بنادي الجونة، ومعه مهاجم الفريق محمد ناجي جدو على الحضور.
حسام غالي و جدو
ووافق وزيرة التخطيط محافظ البحر الاحمر اللواء أحمد عبدالله بالاضافة الي رجال الاعمال نجيب وسميح ساويرس، ورئبس اتحاد للعبة عاصم خليفة
ويتنافس في اليوم الختامي لبطولة الجونة الدولية كل من رنيم الواليلي ونوران جوهر على لقب السيدات و علي فرج وكريم عبدالجواد على لقب الرجال.
مسابقة الجونة الدولية للاسكواش
وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها في تحسين نقاط تصنيف اللاعبين العالمي
جزء من الحضور
نهائي مسابقة الجونة
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