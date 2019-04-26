الوزراء ونجوم الكرة في ختام بطولة الجونة الدولية للأسكواش....

جدة - عمرو شويل حرصت وزير التخطيط والإصلاح،هالة السعيد وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي،على حضور اليوم الختامي لمسابقة الجونة الدولية للاسكواش والتي تقام في الجونة من منتصف الشهر الجاري.

كما حرص الكاتب الصحفي ورئيس تحزير اليوم السابع خالد صلاح على حضور اليوم الختامي لمسابقة الجونة الدولية للاسكواش والتي تقام في الجونة برفقة زوجته الاعلاميه شيريهان ابو الحسن .



الكاتب الصحفى خالد صلاح وزوجته

كما حرص حسام غالي مدير الكرة بالفريق الأول بكرة القدم بنادي الجونة، ومعه مهاجم الفريق محمد ناجي جدو على الحضور.

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