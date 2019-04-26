شكرا لقرائتكم أميسي: طُلب منا التعامل بشراسة مع الهلال.. وسنقابل النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف البوروندي سيدريك أميسي، لاعب التعاون، أن البرتغالي إيمانويل بدرو، مدرب الفريق، طلب منهم التعامل بشكل شرس على مستوى الجانب الهجومي ضد الهلال.

وحجز التعاون مقعده في نهائي كأس الملك، يوم الجمعة، بعد فوز ساحق أمام الهلال بخماسية نظيفة.

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وقال أميسي في لقاء تلفزيوني عقب اللقاء: المدرب طلب منا أن نهاجم بشكل شرس أمام الهلال، وأن نلتزم بالانضباط التكتيكي والدفاعي أيضا، وأشكر جميع اللاعبين والجهازين الإداري والفني بمناسبة وصولنا إلى المباراة النهائية.

وتوقع صاحب الـ 29 عاما تأهل النصر على حساب الاتحاد، عندما يلتقي الفريقان يوم السبت ضمن نصف النهائي.

وأضاف: ظهر الفريق بتنظيم عال في الموسم الحالي، ويقدم الجميع مستوى متوازنا، ونركز على مباراتنا المقبلة في النهائي، وكل شيء متوقع في كرة القدم، ولكن نعد بظهور الفريق بشكل أفضل خلال الموسم المقبل.