شكرا لقرائتكم صحيفة بيروفية: غاب كاريو.. فخسر الهلال بالخمسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت صحيفة "فتبول بيروانو" البيروفية، أن الهلال تعرض إلى خسارة قاسية على يد التعاون، خرج على إثرها من بطولة كأس الملك، بعد خسارته بخماسية نظيفة.

تقرير الصحيفة البيروفية

وعنونت الصحيفة التقرير بـ"بدون كاريو.. الهلال يُسحق ويخرج من نصف نهائي كأس الملك"، وذكر التقرير: سحق الهلال بخماسية دون مقابل على يد التعاون في نصف نهائي كأس الملك، وسجل الأهداف مانويل (19)، عبد الفتاح (22)، أميسي (56)، توامبا (81) والزبيدي (86). ولم يشارك أندريه كاريو البيروفي في اللقاء الحاسم.

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لقاء التعاون والهلال

وأشارت الصحيفة البيروفية إلى أن المدرب الكرواتي زوران ماميتش لم يأخذ اللاعب كاريو بعين الاعتبار، ولم يدفع به في المواجهة الهامة، وأضافت: ساعد كاريو الفريق في التأهل إلى نصف النهائي بعدما فاز الهلال على الاتفاق 3-2، عندما أحرز هدفا في الأوقات الإضافية.

وأضاف التقرير: سيعمل كاريو على تحقيق الفرحة في بطولة الدوري ومساعدة فريقه من أجل الظفر باللقب.

كاريو خلال لقاء سابق بين الهلال والنصر في الدول الأول

تجدر الإشارة إلى أن كاريو (27 عاما) شارك مع الهلال خلال 21 لقاء بالدوري، فاز الهلال في 15 وخسر لقاء كان أمام النصر، وتعادل في 5 مناسبات، ولعب مع الهلال 3 مباريات كسبها جميعا في كأس الملك ضد هجر والفيصلي والاتفاق، بجانب لقاء السوبر السعودي الذي فاز بلقبه الهلال ضد الاتحاد.