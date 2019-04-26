شكرا لقرائتكم سيميوني يتغزل في برشلونة ويصفه بالفريق الاستثنائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أن فوز فريقه بالمركز الثاني في مسابقة الدوري الإسباني "الليغا" ليس أمرا محبطا، كما لا يعد فشلا أيضا.

وأعرب سيميوني أيضا عن سعادته بأن أتلتيكو مدريد في الوقت الحالي بات مطالبا بأن يكون موجودا في المراكز الأولى دائما، مشيدا في الوقت نفسه بما يقدمه منافس فريقه، برشلونة، خلال السنوات الأخيرة، واصفا إياه بالاستثنائي.

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وقال سيميوني- من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الجمعة: الفوز بالمركز الثاني لا يدعو للإحباط كما أنه ليس فشلا، نحن ننظر إلى أنفسنا، ونعرف من أين أتينا وإلى أين نذهب، خلال تلك السنوات السبع كنا نسعى دائما للاقتراب من الفوز، أنا أول من يطالب بهذا دائما، يسعدني أن يكون أتلتيكو مطالبا اليوم بأن يكون في المراكز الأولى في كل عام.

وأشار سيميوني إلى أن اللاعبين مسؤولين الآن عن الحفاظ على هذه الاستمرارية، وأضاف قائلا: أتمنى أن يغيب التوفيق عن ريال مدريد وبرشلونة، ولكن من الصعب أن يغيب التوفيق عن كلاهما، هذا واضح، أحدهما في لحظة ما لا يتنازل، كما فعل برشلونة خلال السنوات الـ 11 الأخيرة التي فاز خلالها بالليغا ثماني مرات، إنه استثنائي.

وفي معرض رده عن سؤال حول مستقبل مهاجم فريقه، دييغو كوستا، أجاب سيميوني قائلا: بدءا من الآن وحتى بداية التحضير للموسم الجديد قد تحدث ألاف الأشياء.