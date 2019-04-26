شكرا لقرائتكم خبر عن البطل أحمد سعد يكسر رقم إفريقى ويفوز بـ3 ذهبيات فى رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع البطل المصري أحمد سعد أن يكسر الرقم الافريقي فى الكلين بعد أن قام برفع 168 كجم في منافسات وزن 67 كجم رجال والتى انتهت منذ قليل من البطولة الأفريقية لرفع الأثقال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

واستطاع الرباع المصري أحمد سعد الفوز بـ3 ميداليات ذهبية بعد أن استطاع رفع 134 كجم في الخطف و 168 كجم في الكلين، ليحصل علي ذهبية المجموع بإجمالي 302 كجم.

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وجاء لاعب مدغشقر توجونيرينا الان فى المركز الثاني بعد أن استطاع رفع 133 كجم في الخطف و167 كجم في الكلين، ليحصل على إجمالى 300 كجم وحل الرباع الليبي احسان شابي في المركز الثالث بعد أن استطاع رفع 126 كجم في الخطف 155 كجم في الكلين ليحصل علي مجموع 281 كجم.

وتنتهي بعد قليل منافسات الرجال في وزن 73 كجم والتي ينافس فيها أيضا المصري مصطفي إبراهيم.