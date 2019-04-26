شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 26 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 26 / 4 / 2019 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات المختلفة لمواجهة الفريق الأبيض مع النجم الساحلى التونسى.

إقبال كبير علي شراء تذاكر مواجهة الزمالك أمام النجم الساحلي

حرصت أعداد كبيرة من جماهير نادى الزمالك اليوم الجمعة على التوافد على مقر النادي، لشراء تذاكر مباراة الذهاب بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض والنجم الساحلي وحرص مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، على الإشراف بنفسه على عملية بيع التذاكر داخل النادي، وحث الجماهير على الالتزام والتشجيع المثالي خلال المباراة.

الثامنة مساء موعد مؤتمر جروس غدا للحديث عن مواجهة النجم

يعقد غدا السبت السويسري كريستيان جروس المدير الفى لنادى الزمالك مؤتمرا صحفيا في الثامنة مساءً للحديث عن مباراة الفريق المرتقبة أمام النجم الساحلي المقرر لها يوم الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة الكونفدرالية الأفريقية ويعقد الفرنسي روجيه لومير المدير الفني للنجم مؤتمرا صحفيا بعد المؤتمر الخاص بمدرب الزمالك للحديث عن اللقاء المرتقب بين الفريقين.

مران الزمالك.. رسائل من جروس على السبورة.. وتأهيل بوطيب

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عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادى، ضمن الاستعدادات لمواجهة النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية. وجه السويسرى جروس رسائل قوية للاعبين حيث أكد للاعبين ضرورة التركيز القوى استعدادا للمواجهة المقبلة وبذل أقصى جهد فى التدريبات كما شدد جروس على لاعبي الزمالك بأن وصولهم لهذه المرحلة من البطولة جاء نتيجة مجهود وتعب وتركيز وعليهم مواصلة ذلك فى اللقاء المقبل وتحقيق نتيجة كبيرة ومريحة من أجل لقاء العودة الذى سيقام يوم 5 مايو المقبل، وذلك من أجل الوصول للمباراة النهائية ومن ثم التتويج بالبطولة.

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