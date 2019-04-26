غالى وجدو في نهائي بطولة الجونة للاسكواش ومدرجات أبو تيج كاملة العدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسام غالي نجم الأهلي السابق ومحمد ناجي جدو لاعب الجونة، على الحضور إلى مدرجات أبو تيج لمتابعة نهائي بطولة الجونة للاسكواش .
وامتلأت مدرجات الملعب الزجاجي بأبوتيج بمدينة الجونة عن أخرها، حيث شهدت المباراة الأولى والتي تأتي بمنافسات السيدات بين لاعبتي وادي دجلة رنيم الوليلي ونوران جوهر حضورا جماهيريا مكثفا .
وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش .
وضمنت مصر لقب الرجال والسيدات بتأهل الرباعي المصري علي فرج وكريم عبد الجواد ونوران جوهر ورنيم الوليلي إلى الدور النهائي للبطولة .
وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادي عشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.
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