شكرا لقرائتكم خبر عن غالى وجدو في نهائي بطولة الجونة للاسكواش ومدرجات أبو تيج كاملة العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسام غالي نجم الأهلي السابق ومحمد ناجي جدو لاعب الجونة، على الحضور إلى مدرجات أبو تيج لمتابعة نهائي بطولة الجونة للاسكواش .

وامتلأت مدرجات الملعب الزجاجي بأبوتيج بمدينة الجونة عن أخرها، حيث شهدت المباراة الأولى والتي تأتي بمنافسات السيدات بين لاعبتي وادي دجلة رنيم الوليلي ونوران جوهر حضورا جماهيريا مكثفا .

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وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش .

وضمنت مصر لقب الرجال والسيدات بتأهل الرباعي المصري علي فرج وكريم عبد الجواد ونوران جوهر ورنيم الوليلي إلى الدور النهائي للبطولة .

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادي عشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.