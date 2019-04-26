شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مران خفيف لنجوم الإسماعيلى بحضور الجهاز المعاون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى، الذين شاركوا فى مواجهة وادى دجلة، مرانا خفيفا، ضمن البرنامج التحضيرى لمباراة حرس الحدود المقرر لها الثلاثاء المقبل بالأسبوع الــ31 للدورى الممتاز.

بدأ الفريق الاستعداد للمباراة بدون راحة بحضور الجهاز المعاون الجديد الذى ضم محمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدربا مساعدا وصبرى المنياوى مديرا للكرة.

وحرص الجهاز الفنى على تخفيف الحمل التدريبى للاعبين الأساسيين، لتجنب تعرضهم للإرهاق فى ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وعلى الجانب الآخر، أدى بدلاء الدراويش مرانا خططيا وبدنيا من أجل تجهيزهم تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم فى اللقاءات المقبلة.