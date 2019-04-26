الأن كورة Live مشاهدة مباراة ليفربول و هدرسفيلد تاون بث يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح Liverpool دون...

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بداية المباراة — ليفربول × هدرسفيلد تاون beIN Sports HD2

د.1 هددددددددف نابي كيتا يسجل الهدف الأول للريدز في مرمى هدرسفيلد تاون [1-0].

يا لها من بداية، نابي كيتا يفتتح النتيجة في اللحظات الأولى!

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