نتيجة مباراة الهلال والتعاون اليوم والزعيم يتلقى أثقل هزيمة من أكثر من 10 سنوات وغضب الجماهير

تنطلق اليوم أولى مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك حين يستضيف الهلال على ملعبه ووسط جماهيره الفريق العنيد فريق التعاون في واحدة من أهم اللقاءات المنتظرة لجمهور الناديين فجماهير الزعيم ترغب في الانتصار للذهاب للنهائي وحصد بطولة الكأس وجماهير السكري ترفب في اقتناص بطولة بعد ما تأكد عدم لحاقها بصراع الدوري.

مباراة الهلال والتعاون

ويمتلك الهلال سجلا مميزا تاريخيا في بطولة الكأس أمام التعاون يريح جماهيره بعض الشئ فالفريق لم يخسر مطلقا أمام التعاون في الكأس فقد تواجه الفريقان 4 مرات في هذه البطولة كانت جميعها لصالح الموج الأزرق، ولم ينتصر التعاون مطلقا على الهلال في أي مسابقة سوى مرة وحيدة فهل سيكتب التاريخ اليوم استمرار تفوق الهلال أم ماذا.

الهلال والتعاون كأس الملك

ويستهدف الهلال اليوم تحقيق العديد من المكاسب في حال تحقيق الفوز، أولها هو بكل تأكيد فرصة الفوز باللقب واضافة على ذلك عودة الثقة للفريق بعد اهتزاز المستوى في الفترة الماضية محليا مما منح نادي النصر العودة للمنافسة على لقب الدوري ويعطي الفريق دفعة معنوية قبل لقاء الفريقين معا مرة أخرى في الدوري.

نتيجة مباراة الهلال والتعاون اليوم

يذكر أن التقارير الصحفية أكدت ابتعاد مهاجم الهلال سوريانو عن مباراة الليلة أمام التعاون بسبب عدم اكتمال جاهزية اللاعب وعودته من الاصابة، وربطت تقارير كثيرة حول علامات الاستفهام في عودة اللاعبين المصابين التي تستغرق وقتا طويلا وعلاقتها بالجهاز الطبي.

الجدير بالذكر أن مواجهة اليوم لا تزيد أهمية عن مواجهة الفريقين المقبلة بل من الممكن أن تكون المباراة القادمة هى المحددة للقب الدوري حيث يحتل الهلال المركز الثاني خلف النصر لكن فوز الهلال في جميع مبارياته يضمن تتويجه باللقب