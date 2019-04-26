ملخص نتيجة الهلال والتعاون 5-0 .. خمسة اهداف نظيفة للتعاون تمطر شباك الهلال

ودع نادي الهلال مسابقة كاس خادم الحرمين أمام التعاون بعد الخسارة القاسية خارج ملعبه اليوم بخماسية نظيفة، وجاءت أهداف التعاون في مرمى الهلال على مدار شوطي اللقاء، حيث تقدم للتعاون إبراهيم الزبيدي في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، و ساندرو مانويل في الدقيقة 19، وعبد الفتاح أدم في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الأول بفوز التعاون بثلاثية نظيفة على حساب الهلال.
وفي الشوط الثاني يضاعف التعاون النتيجة بهدف رابع وخامس في الدقيقتين 81 و 86 عن طريق ليندر تاوامبا، وإبراهيم الزبيدي صاحب الهدف الأول، ليتأهل التعاون للمباراة النهائية وينتظر الفائز من مواجهة النصر والاتحاد غداً السبت. .
ملخص مباراة الهلال والتعاون
- أطلق حكم الساحة صافرة بداية مباراة الهلال والتعاون
- التعادل السلبي ما زال حاضراً بين الهلال والتعاون بعد خمس دقائق من اللعب.
- 15 دقيقة مرت ولم ينجح اللاعبين في هز الشباك.
- تمكن مانويل لاعب التعاون من إحراز أولى اهداف المواجهة بسديدة رائعة في مرمى الحبسي.
- عبدالفتاح ادم يسجل الهدف الثاني للتعاون والهلال يعاني بشكل كبير.
- انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والتعاون بنتيجة 0-2، وشهد الشوط الأول هجمات عديدة من جانب كل فري.
- معاناة الهلال تتواصل بعد إحراز التعاون الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-0 وسط أداء مميز للغاية.
- بعد مرور 87 دقيقة النتيجة 5-0 لصالح التعاون في مفاجأة مدوية بالكرة السعودية.