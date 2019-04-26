ملخص نتيجة مباراة الهلال والتعاون 5-0 اليوم .. اهداف التعاون الخمسة تقضي على احلام الزعيم

اأقصى نادي التعاون نظيره الهلال من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد هزيمة قاسية بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم بينهما على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، ليودع الهلال بطولة الكأس من نصف النهائي، وينتظر التعاون الفائز من مباراة النصر والاتحاد غداً السبت في نصف النهائي الثاني للمسابقة.

سجل اهداف التعاون في مرمى الهلال، إبراهيم الزبيدي في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، قبل أن يضيف زميله ساندرو مانويل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 19، ويضاعف عبد الفتاح أدم مواجع الهلال بالهدف الثالث في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الأول بفوز التعاون بثلاثية نظيفة على حساب الهلال.

وفي الشوط الثاني يدخل الهلال مهاجماً بحجة تقليص الفارق، إلا إنه اصطدم بدفاع قوي من التعاون وهجوم مرتد سريع أثمر عن هدفين أخريين في الدقيقتين 81 و 86 عن طريق ليندر تاوامبا، وإبراهيم الزبيدي صاحب الهدف الأول، ليودع الهلال المسابقة فاسحاً المجال أمام التعاون في المباراة النهائي للبطولة.