انت الان تتابع تفاصيل خبر قطريان يتصدران مراحل اليوم الأول من "رالي الأردن" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 08:45 مساءً - تصدّر المتسابقان القطريان ناصر صالح العطية وعبد العزيز الكواري مراحل اليوم الأول من بطولة "رالي الأردن" الدولية، والتي انطلقت صباح اليوم الجمعة.

وقالت صحيفة "الشرق" القطرية: "تصدر بطلنا العالمي العطية مراحل اليوم الأول من رالي الأردن الدولي؛ ضمن الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات للموسم 2019".

وأكدت الصحيفة أن العطية تفوق في جميع المراحل والتي بلغ عددها 11 مرحلة، مشيرة إلى أن عبد العزيز الكواري جاء في المرتبة الثانية بعد مواطنه العطية.

Advertisements

وخاض القطريان و16 متسابقاً آخر منافسات 11 مرحلة خاصة بالسرعة تتميز بمساراتها الحصوية والمتعرجة، وهي عبارة عن خمس مراحل مكررة على فترتين صباحية ومسائية، على أن ينتهي اليوم بمرحلة استعراضية في منطقة البحر الميت.

ويتصدر العطية الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط برصيد 39 نقطة بعد فوزه برالي قطر الجولة الأولى، وبفارق 9 نقاط عن الكواري الذي يعد من أقرب منافسيه.

وانطلقت اليوم المنافسات الفعلية للنسخة الـ37 من مسابقة رالي الأردن؛ الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات للموسم 2019.

وجرى الانطلاق بحفل في منطقة بوليفارد العبدلي، حيث شهد مرور السيارات المشاركة من منصة الانطلاق تباعاً ووفقاً للترتيب العكسي، لتنتقل بعدها الفرق لخوض المراحل الفعلية في منطقتي البحر الميت ووادي الأردن.