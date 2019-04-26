انت الان تتابع هل يلحق أوبامينج بمواجهة ليستر سيتي؟ إيمرى يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد جمال ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٥٨ م
إيمرى
تحدث الإسبانى أوناى إيمرى المدير الفنى لفريق أرسنال الإنجليزى عن خسارة أرسنال مباراتين متتاليتين قائلا: "يجب فقط أن نركز فى الحاضر وننسى الماضى"، جاء ذلك خلال المؤتمر التحضيرى لمباراة ارسنال وليستر سيتى، والتى ستقام يوم الأحد القادم فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، على ملعب كينج باور، فى إطار الدور السادس والثلاثون من عمر الدورى الإنجليزى الممتاز(البريميرليج) ، ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 66 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتى المركز العاشر برصيد 48 نقطة .
وقال المدير الفنى الإسبانى: "يمكن أن نفكر فى الموسم بشكل عام لقد خسرنا آخر مباراتين، لكن يجب أن نركز على مباراة الأحد المقبل" . وبسؤاله عن سر خسارته اخر مبارتين رد قائلأً:"يجب أن نفكر بشكل إيجابي، كل مباراة تعد تاريخا جديدا، وكل مباراة هي اختبار جديد للفريق لابد من تجاوزه" . وأضاف: " الهدف الأول هو
وقال المدير الفنى الإسبانى: "يمكن أن نفكر فى الموسم بشكل عام لقد خسرنا آخر مباراتين، لكن يجب أن نركز على مباراة الأحد المقبل" .
وبسؤاله عن سر خسارته اخر مبارتين رد قائلأً:"يجب أن نفكر بشكل إيجابي، كل مباراة تعد تاريخا جديدا، وكل مباراة هي اختبار جديد للفريق لابد من تجاوزه" .
وأضاف: " الهدف الأول هو التفكير في قدرتنا وأن نحافظ على الثبات دفاعيًا وهجوميًا، نحن بحاجة إلى إعداد أنفسنا والتكيف مع المواجهات المتبقية للفوز بها".
وعن بريندان رودجرز المدير الفنى لليستر قال إيمرى :"لقد قاموا بتغيير المدير الفنى، أعطاهم فكر جديد، وطريقة للعب أيضًا" .
واختتم تصريحاته عن أوباميانج مهاجم الفريق قائلا: "لقد تدرب اليوم بشكل جيد، إذا شارك فى مران الغد سيكون جاهز للمشاركة فى مباراة الأحد" .
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