انت الان تتابع ميدو لـ«CNN»: صلاح ضحية نجاحات الموسم الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

محمد صلاح

قال نجم المنتخب الوطني السابق أحمد حسام "ميدو" إن نجم ليفربول محمد صلاح يعد ضحية للنجاحات التي حققها الموسم الماضي، متطرقًا في حديثه إلى العنصرية الكبيرة التي تضرب الملاعب الأوروبية، والتي سقط صلاح ضحية لها مؤخرًا عبر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتعرض فيه لإهانات عنصرية من قبل جماهير تشيلسي، وقال ميدو في هذا الشأن: "تعرضت منذ 10 سنوات للكثير من الهتافات العنصرية عندما كنت لاعبًا في صفوف ميدلزبره، والآن لا أرى بأن هناك تغييرًا قد حدث في الملاعب الأوروبية للتصدي لتلك الظاهرة السلبية".

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وأضاف ميدو: "لا أرى بأن المسؤولين قدموا ما يكفي للتصدي للعنصرية، أعرف جيدا أن هناك حملات للتصدي لها، ولكن ذلك ليس كافيًا، حيث نحتاج إلى عقوبات رادعة، فإذا ذهب مشجع إلى الملعب وهتف هتافات عنصرية، يجب أن تتم معاقبة ناديه أيضًا". وتابع: "في كل مرة يتم الاكتفاء بمعاقبة المشجع بعدم الذهاب إلى الملعب من