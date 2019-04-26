انت الان تتابع ميدو لـ«CNN»: صلاح ضحية نجاحات الموسم الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
محمد صلاح
قال نجم المنتخب الوطني السابق أحمد حسام "ميدو" إن نجم ليفربول محمد صلاح يعد ضحية للنجاحات التي حققها الموسم الماضي، متطرقًا في حديثه إلى العنصرية الكبيرة التي تضرب الملاعب الأوروبية، والتي سقط صلاح ضحية لها مؤخرًا عبر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتعرض فيه لإهانات عنصرية من قبل جماهير تشيلسي، وقال ميدو في هذا الشأن: "تعرضت منذ 10 سنوات للكثير من الهتافات العنصرية عندما كنت لاعبًا في صفوف ميدلزبره، والآن لا أرى بأن هناك تغييرًا قد حدث في الملاعب الأوروبية للتصدي لتلك الظاهرة السلبية".
وأضاف ميدو: "لا أرى بأن المسؤولين قدموا ما يكفي للتصدي للعنصرية، أعرف جيدا أن هناك حملات للتصدي لها، ولكن ذلك ليس كافيًا، حيث نحتاج إلى عقوبات رادعة، فإذا ذهب مشجع إلى الملعب وهتف هتافات عنصرية، يجب أن تتم معاقبة ناديه أيضًا". وتابع: "في كل مرة يتم الاكتفاء بمعاقبة المشجع بعدم الذهاب إلى الملعب من
وأضاف ميدو: "لا أرى بأن المسؤولين قدموا ما يكفي للتصدي للعنصرية، أعرف جيدا أن هناك حملات للتصدي لها، ولكن ذلك ليس كافيًا، حيث نحتاج إلى عقوبات رادعة، فإذا ذهب مشجع إلى الملعب وهتف هتافات عنصرية، يجب أن تتم معاقبة ناديه أيضًا".
وتابع: "في كل مرة يتم الاكتفاء بمعاقبة المشجع بعدم الذهاب إلى الملعب من جديد، وهذا لا يكفي، ومن وجهة نظري، أي لاعب يتعرض لهتافات عنصرية لا يجب أن يترك الملعب، بل يرد على الهتافات بتقديم مستوى جيد وتسجيل الأهداف والفوز بالمباراة".
وعن مستوى صلاح، قال ميدو: "أرى بأن صلاح ضحية لنجاحات الموسم الماضي، فالكل ينظر إليه ويقارنه بالعام الماضي، وذلك على الرغم من تقديمه مستويات جيدة هذا الموسم، وشعرت بالمفاجأة من عدم ترشيحه لتشكيل العام في الدوري الإنجليزي، نعم هناك أسماء تستحق الوجود مثل رحيم سترلينج وسيرجيو أجويرو".
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