انت الان تتابع سارى عن مباراة اليونايتد: يجب أن نأخذ خطوة للأمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م

سارى

كشف الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، عن وجود مشاكل دفاعية فى الفريق قائلا: "كنا نعانى من بعض المشكلات الدفاعية فى آخر مباراتين، وأعتقد علينا أن ندافع بشكل أفضل" . وجاء ذلك فى المؤتمر التحضيرى لمباراة البلوز ومانشستر يونايتد، والتي ستقام يوم الأحد القادم فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءٌ، على ملعب أولد ترافولد، فى إطار الأسبوع السادس والثلاثين من عمر الدورى الإنجليزى الممتاز (البريميرليج) موسم 2018- 2019، ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 67 نقطة وبفارق نقطة فقط عن أرسنال الذي يحتل المركز الخامس برصيد 66 نقطة .

وأضاف المدير الفنى الإيطالى عن غيابات الفريق قائلا:" روديجير جاهز لمباراة الأحد، واحتمالية مشاركة كانتى ضعيفة " . وعن مباراة البلوز والشياطين الحمر قال: "من الصعب الحصول على النقاط من الفرق الستة الكبار، خاصة عندما تلعب خارج أرضك، لكن يجب أن نأخذ خطوة بعد خسارة كل هذه المباريات" . وعن المنافسة فى

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