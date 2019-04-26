ريال مدريد ويونايتد يتصارعان على ضم نجم توتنهام

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تحرير:علي الزيني ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
كريستيان إريكسن
اقترب الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، من الرحيل عن صفوف توتنهام، الذي فشل في إقناع اللاعب من أجل تمديد عقده حتى الآن، في ظل اهتمام عدة أندية، بالحصول على خدمات نجم السبيرز، وفقا لصحيفة إيفينينج ستاندرد الإنجليزية، التي أكدت أن مانشستر يونايتد، يستعد بقوة لسوق الانتقالات الصيفية، ويعد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، أحد الخيارات الهامة لأولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر، الذي سيكون في منافسة قوية مع ريال مدريد، حيث يرغب النادي الملكي في الحصول على خدمات إريكسن.
توتنهام مازال يأمل في التوصل لاتفاق مع اللاعب كي يمدد عقده، لكن إذا عجز عن ذلك سيكون مضطرًا لبيعه حتى لا يخسره دون مقابل، خاصة أن عقد اللاعب الذي يتقاضى 70 ألف جنيه إسترليني، سينتهي في 2020، من جانبها، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن توتنهام يعاني من الديون بعد أن قام ببناء وافتتاح
توتنهام مازال يأمل في التوصل لاتفاق مع اللاعب كي يمدد عقده، لكن إذا عجز عن ذلك سيكون مضطرًا لبيعه حتى لا يخسره دون مقابل، خاصة أن عقد اللاعب الذي يتقاضى 70 ألف جنيه إسترليني، سينتهي في 2020،
من جانبها، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن توتنهام يعاني من الديون بعد أن قام ببناء وافتتاح ملعبه الجديد في الموسم الحالي، ما قد يضطره إلى بيع نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن إلى ريال مدريد، من أجل تسديد جزء من الديون.
وتعاقد توتنهام مع إريكسن في موسم 2013، قادمًا من أياكس الهولندي مقابل 11 مليونا إسترلينيا، وشارك في 45 مباراة بالموسم الحالي وسجل 9 أهداف وأرسل 17 تمريرة حاسمة.
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