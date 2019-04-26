بخماسية مذلة.. الهلال يغادر ثاني بطولة خلال أسبوع

جدة - عمرو شويل فاز التعاون على نظيره الهلال 5- 0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “جامعة الملك سعود” في العاصمة الرياض، مساء اليوم الجمعة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تقدم ساندرو مانويل لاعب نادي التعاون بهدف في شباك الهلال، في الدقيقة 19.

وأضاف عبدالفتاح آدم الهدف الثاني للتعاون بعده بدقيقتين، من متابعة جيدة لعرضية زميله. وفي الدقيقة 55 نجح سيدريك أميسي في إحراز الهدف الثالث للتعاون من متابعة جيدة لعرضية أرضية سكنت شباك علي الحبسي.

في الدقيقة 81 أحرز لينر تاوامبا الهدف الرابع، ثم أحرز إبراهيم الزبيدي الهدف الخامس.