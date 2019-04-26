شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق مديرًا للكرة بفريق النجوم في جهاز رمضان السيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى النجوم، برئاسة محمد الطويلة، تعيين محمد فاروق لاعب الأهلي والمنتخب الوطنى الأسبق، مديرًا للكرة، ضمن الجهاز الفنى الجديد الذي تولى مهمة القيادة الفنية للفريق، خلفاً للمدرب مؤمن سليمان.

تولى رمضان السيد مهمة القيادة الفنية عقب خسارة الفريق في الجولة الماضية أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف، على أن يخوض الفريق أول مباراة رسمية له يوم الثلاثاء المقبل، أمام الاتحاد السكندري.

ومن جانبه، أكد محمد فاروق في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن فريق النجوم ماتزال لدي الفرصة قائمة في البقاء لبطولة الدورى في الموسم الحالي، وذلك في ظل تقارب مستوى الفرق التي تصارع على البقاء، وأيضا الأمر نفسه في عدد النقاط، لافتًا إلى أنه وجد الدعم الكامل من مجلس الإدارة لتحقيق الهدف المنشود وهو التواجد في الدورى الممتاز، خصوصا في ظل تواجد رمضان السيد على رأس الجهاز الفنى، لأنه يمتلك من الخبرات الفنية والتدريبية ما يؤهل الفريق لتقديم نتائج جيدة، وأوضح أن مباريا النجوم المقبلة، مباريات كؤوس ولابديل فيها عن تحقيق نتائج إيجابية.