شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل «بوطيب» و«إمام» في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الثنائي خالد بوطيب وحازم إمام، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأدية البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني، بهدف تجهيزهما للفترة المقبلة.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، يخوض ثنائي الزمالك تدريبات تأهيل بصالة اللياقة البدنية «جيمانيزيوم» النادي، وذلك وفقًا للبرنامج الموضوع لهما.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي، في التاسعة مساء الأحد المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.