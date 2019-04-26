شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل «بوطيب» و«إمام» في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الثنائي خالد بوطيب وحازم إمام، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأدية البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني، بهدف تجهيزهما للفترة المقبلة.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، يخوض ثنائي الزمالك تدريبات تأهيل بصالة اللياقة البدنية «جيمانيزيوم» النادي، وذلك وفقًا للبرنامج الموضوع لهما.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي، في التاسعة مساء الأحد المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر تأهيل «بوطيب» و«إمام» في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.