شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح ومكافآت في الأهلي بعد الفوز على المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح بين أعضاء الجهاز الفنى ولاعبى الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى بعد الفوز المهم، أمس، على المصرى والاقتراب بشدة من العودة لاعتلاء صدارة جدول المسابقة، خصوصاً أن الفريق له مباراتان مؤجلتان.

وقرر مجلس الإدارة رفع مكافآت المباريات خلال الفترة المقبلة من أجل تحفيز اللاعبين للفوز بجميع المباريات المتبقية وحسم لقب الدورى المحلى، دون النظر لنتائج الزمالك وبيراميدز المنافسين له على اللقب.

من جانبه، أعرب مارتن لاسارتى، المدير الفنى، عن سعادته بالفوز الذى حققه الفريق على المصرى فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ19 فى بطولة الدورى العام. وقال «لاسارتى» إن الأهلى قدم مباراة قوية أمام منافس صعب، واستطاع الضغط عليه بشكل جيد، واستغلال الفرص فى التسجيل وتحقيق الفوز. وشدد المدير الفنى على أن الأهلى كانت له اليد العليا طوال شوطى المباراة، وأتيحت أكثر من فرصة للفريق فى شوطى المباراة، وكان بإمكاننا مضاعفة النتيجة.

وأكد «لاسارتى» أن فريق المصرى من الفرق المميزة فى الدورى، وأن الأهلى واجه صعوبات قبل المباراة بسبب الغيابات والإصابات، التى عانى منها الفريق طوال الموسم، وأثرت على الأداء فى بعض المباريات خلال الفترة الأخيرة. وشدد على أن الفوز على المصرى يعد خطوة كبيرة فى مشوار الفريق نحو استرداد القمة والاحتفاظ باللقب المحلى.

ويستأنف الفريق تدريباته عند الرابعة عصر اليوم السبت، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش، المقررة الأربعاء المقبل، والتى يسعى الفريق لتحقيق الفوز خلالها والعودة للانفراد بصدارة جدول المسابقة.

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وكان الجهاز الفنى قد منح اللاعبين راحة سلبية، أمس الجمعة، بعد المجهود الكبير الذى بذلوه أمام المصرى فى المباراة التى أقيمت أمس الأول.

فيما سادت حالة من الارتياح بين أعضاء الجهاز الفنى، بعد تماثل الثنائى شريف اكرامى ووليد سليمان للشفاء من الإصابة التى أبعدتهما عن الفريق طوال الفترة المنقضية، حيث تخلص إكرامى من إصابة التمزق فى عضلة السمانة، وشارك تدريجياً فى التدريبات الجماعية، حتى أعلن الجهاز الطبى للفريق تماثله للشفاء وتعافيه من الإصابة.

وأكد الجهاز الطبى جاهزية وليد سليمان للمشاركة فى مباريات الفريق بداية من مواجهة طلائع الجيش، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التى أجراها فى ألمانيا جاهزيته للمشاركة فى المباريات.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه سيد عبدالحفيظ عن نجاح إجراء كريم نيدفيد جراحة الغضروف فى ألمانيا، وأشار «عبدالحفيظ» إلى أن اللاعب سيؤدى أولى مراحل التأهيل هناك. وأكد أنه تم تمديد تأهيل سعد الدين سمير أسبوعا آخر، ليعود بعدها إلى القاهرة لاستكمال برنامجه العلاجى والتأهيلى.

وأوضح مدير الكرة أن سعد سمير يؤدى برنامجه التأهيلى بشكل جيد، وأنه اطمأن عليه وعلى كل تفاصيل برنامجه العلاجى. وشدد على أن سعد سيعود إلى القاهرة ببرنامج تأهيلى محدد، وسيعود إلى ألمانيا مرة أخرى للفحص قبل العودة للملاعب فى نهاية برنامجه التأهيلى.

ويعانى سعد سمير من قطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى تعرض له أثناء مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب إفريقى.