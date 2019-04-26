شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إيقاف «نيمار» 3 مباريات بالنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» إيقاف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، 3 مباريات خلال النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أن قرار معاقبة نيمار بالإيقاف 3 مباريات، جاء بعد أن قام بسب حكم مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، في إياب دور الربع نهائي من دورى الأبطال، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وهاجم نيمار حكم اللقاء السلوفيني دامير سكومينا بشدة بعد أن احتسب ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو «VAR»، كانت سببًا في تسجيل يونايتد الهدف الثالث ليتأهل الفريق الإنجليزي لدور الثمانية ومواجهة برشلونة بعد ذلك، وتوديع الفريق الفرنسي منافسات البطولة.