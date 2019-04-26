شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تجيب.. هل اختار منصور بن مشعل أعضاء مجلس إدارته؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

علمت "الخليج 365" أن المرشح الأقوى والوحيد حاليا، لرئاسة النادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، لم يحسم حتى الآن أسماء مجلس إدارته.

وبحسب المصادر فإن أغلب الأسماء المتداوله خلال الفترة الماضية، غير صحيحة ولم يتم طرحها على أجندة الرئيس الجديد للنادي الأهلي.

يذكر أن "الخليج 365" انفردت قبل أيام بخبر عزم الأمير منصور بن مشعل الترشح رسمياً للفوز بكرسي الرئيس، وسط مباركة عدد كبير من أعضاء شرف النادي وجماهيرية.