شكرا لقرائتكم خبر عن المأساة مستمرة.. وفاة والد سالا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (باريس)

تعرض هوراسيو سالا والد اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي توفي في حادث تحطم طائرته الصغيرة في 21 يناير الماضي، لأزمة قلبية حادة صباح الجمعة أودت بحياته عن عمر 58 عاما .

وقال عمدة قرية بروغريسو شمال بوينوس أيرس خوليو مولر "تلقيت اتصالا من زوجة هوراسيو صباح اليوم، وكان الأطباء قد وصلوا إلى المكان، لم يتمكن من تخطي آثار وفاة ابنه".

وكانت عائلة سالا في حداد بعد رحيل إيميليانو (28 عاما) المنتقل من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية. وقد توفي إيميليانو في الرحلة التي كانت تقله من نانت إلى كادريف إثر تحطم طائرته فوق مياه بحر المانش. وتم العثور على جثة سالا بعد أسبوعين من فقدان الطائرة على عمق 67 مترا.