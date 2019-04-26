شكرا لقرائتكم اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 26-4-2019 ثورة فى الاسماعيلي بعد فضيحة وادى دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 26-4-2019

تتضمنت تصريحات منسوبة لأحد المصادر فى لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى، يؤكد خلالها أن الجبلاية لم تفرض عقوبات على نادى الزمالك بشأن المشادات التى حدثت بعد انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز بين لاعبى الزمالك والمصور الصحفى فى المواجهة المؤجلة من الجولة الـ 26 للدوري المصرى، حيث أن التحقيق فى وقائع المشادات ليس من اختصاصات لجنة المسابقات .



اخبار الدوري المصري اليوم

اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 26-4-2019

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية، أن آخر موعد لتقديم الفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية للموسم المقبل سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية، فى 30 يونيو، حيث من المفترض أن يتم تقديم 3 فرق أصحاب المراكز الأولي بالدوري إلى جانب الفريق بطل كأس مصر، على أن يشارك الأول و الثانى فى دورى الأبطال والمركز الثالث و بطل كأس مصر فى الكونفدرالية.



اخبار الدوري المصري اليوم

اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 26-4-2019 تضمنت أرسال لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، 8 خطابات لاتحادات أوروبية مختلفة، لترشيح طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي، المقرر لها الأربعاء المقبل، الموافق 1 مايو المقبل في الدوري المصري. Advertisements

اخبار الدوري المصري اليوم

اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 26-4-2019

تولى صبرى المنياوى مدير الكرة بنادى الاسماعيلي بشكل رسمى، ويعقد اجتماعاً مع الجهاز الفنى كاملا للتعرف على تصورات المرحلة المقبلة، بعد خسارة الفريق أمام وادى دجلة بثلاثة أهداف نظيفة في ختام الجولة 30 للدوري المصري علي ستاد بتروسبورت، مما دفع المجلس لعقد اجتماع طارئ لمناقشة اتخاذ قرارات مصيرية لتعديل وضع الفريق .



اخبار الدوري المصري اليوم

اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 26-4-2019

مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، أعلن عن تشكيل الجهاز الفنى المعاون لقيادة الفريق الأول، حيث يضم الجهاز كل من محمود جابر، مدرب عام، وعطية صابر، مدرب مساعد، وصبرى المنياوى، مدير الكرة، مع استمرار سعفان الصغير فى منصب مدرب حراس المرمى، وذلك عقب استقالة كلا من أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة عقب مباراة دجلة.