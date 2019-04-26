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جدة - عمرو شويل الاهلي ضد طلائع الجيش.. فتحى يؤمن الجبهة اليمنى



يبدو أن الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الأهلى سيكون مجبرا للاستعانة بخدمات أحمد فتحى لتأمين الجبهة اليمنى قبل مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

الاهلي ضد طلائع الجيش .. حظوظ هانى صعبة



يبدو أن لعنة الإصابة فى العضلة الأمامية ستصعب من لحاق محمد هانى بمباراة الاهلي ضد طلائع الجيش والتى حالت دون لحاقه بمواجهة المصرى البورسعيدى التى حسمها المارد الأحمر بثنائية نظيفة وساهمت فى وصوله للنقطة 61 فى المركز الثالث بترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.

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الاهلى ضد طلائع الجيش .. كيف تصرف لاسارتى فى غياب محمد هانى ؟



تغلب لاسارتي على غياب محمد هانى بإشراك أحمد فتحي في مباراة المصري بمركز خط الوسط بجوار حمدي فتحي لتعويض النقص العددي في خط الوسط خلال لقاء الأمس حيث غاب عمرو السولية للأيقاف فيما غاب هشام محمد وحسام عاشور للأصابة ، وقاد باسم عليى الجبهة اليُمنى أمام المصري بعد غياب عدة أشهر للاصابة.

الاهلى ضد طلائع الجيش..فتحى يقترب من قيادة الجبهة اليمنى



اقترب أحمد فتحى المشاركة أساسياً في لقاء الطلائع قوية خاصة في مركز الجبهة اليُمنى حيث سيستمر غياب محمد هاني للأصابة فيما تبدو حظوظ باسم صعبة في المشاركة أمام الطلائع بعدما إشتكى من إجهاد في لقاء المصري بجانب رغبة الجهاز الفني في الدفع بأحمد فتحي في الجبهة اليُمنى.