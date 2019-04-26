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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد النجم الساحلي .. أحداد تحت التجهيز



يسعى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لتجهيز المغربي حميد أحداد قبل مواجهة الزمالك ضد النجم الساحلي المقرر لها بعد غد الأحد فى ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب.

الزمالك ضد النجم الساحلي .. أحداد يخضع لتدريبات تأهيلية



من أجل زيادة فرص لحاقه بمواجهة الزمالك ضد النجم الساحلي خضع المغربي لتدريبات تأهيلية حيث يعانى اللاعب من إصابة بشد فى العضلة الامامية تسببت فى غيابه عن مباراة بيراميدز الأخيرة فى الدورى الممتاز والتى انتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد سجله على جبر.

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الزمالك ضد النجم الساحلي .. أحداد ينتظر فرمان جروس



ينتظر المغربي حميد أحدا فرمان من السويسرى جروس لتحديد مدى إمكانية تواجد اللاعب فى مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي وفقا لحالته غدا حيث سيينتظم الفريق بعد مران عصر الغد فى معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للمباراة.

الزمالك ضد النجم الساحلى .. كيف تأهل الزمالك إلى نصف النهائي ؟



تأهل الزمالك إلى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية بعد التعادل مع حسنية أغادير المغربي سلبيا فى ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة خارج الديار قبل أن يفوز الفريق الأبيض فى مواجهة العودة بهدف دون رد سجله إبراهيم حسن من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.