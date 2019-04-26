شكرا لقرائتكم هنا الزمالك.. تأهل الأبيض لنهائى الكونفدرالية مكتوب ع السبورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مران الفارس الأبيض المقام حاليا بملعب النادىبجلسة سريعة مع اللاعبين، ضمن الاستعدادات لمواجهة النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وجه السويسرى جروس رسائل قوية للاعبين حيث أكد للاعبين ضرورة التركيز القوى استعدادا للمواجهة المقبلة وبذل أقصى جهد فى التدريبات كما شدد جروس على لاعبي الزمالك بأن وصولهم لهذه المرحلة من البطولة جاء نتيجة مجهود وتعب وتركيز وعليهم مواصلة ذلك فى اللقاء المقبل وتحقيق نتيجة كبيرة ومريحة من أجل لقاء العودة الذى سيقام يوم 5 مايو المقبل، وذلك من أجل الوصول للمباراة النهائية ومن ثم التتويج بالبطولة.

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كما عقد السويسرى كريستيان جروس، محاضرة فنية للاعبى الفريق في منتصف الملعب حيث قام باصطحاب سبورة، وقام بشرح بعض الأمور الفنية المعينة نظريا للاعبين عليها تمهيدا لتنفيذها عمليا خلال التدريبات اليوم.

فيما واصل الثنائى خالد بوطيب وحازم إمام لاعبا الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الفنى بهدف تجهيزهما للفترة المقبلة وتأكد استمرار غياب حازم إمام عن لقاء النجم بينما يعد بوطيب الأقرب للوصول للجاهزية فى موقعة النجم حيث خاض الثنائى تدريبات بدنية فى جيمانزيوم النادى الأبيض.

كما خصص الجهاز الفنى للزمالك، فقرة تأهيل خاصة علي هامش المران اليوم بملعب النادي، قام خلالها بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات تم التركيز خلالها علي التأهيل بالكرة، كذلك الثبات بالكرة في الملعب في مساحة صغيرة.