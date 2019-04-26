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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد النجم الساحلي..محمد إبراهيم يغيب عن مران الأبيض



غاب محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض عن مرانه فريقه قبل مواجه الزمالك ضد النجم الساحلي المقرر لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب نصف النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك ضد النجم الساحلي..محمد إبراهيم يحصل على راحة



شعر محمد إبراهيم إصابته بارتفاع درجة الحرارة واحتقان في الحلق الأمر الذى دفعه لطلب الحصول على راحة قبل مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي وخضع اللاعب لفحص طبي وغادر النادي بعدما فضل الجهاز الفني إراحته.

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الزمالك ضد النجم الساحلي..رغم شعوره بالتعب محمد إبراهيم يتواجد فى المران



تواجد محمد إبراهيم فى مقر النادي الأبيض اليوم رغم شعوره بالإرهاق وارتفاع فى درجة الحرارة وذلك قبل استعدادات الزمالك ضد النجم الساحلي.

الزمالك ضد النجم الساحلى..شكوك حول مشاركة محمد إبراهيم



فى حالة عدم قدرة محمد إبراهيم على خوض مران الغد سيفضل الجهاز الفنى استبعاده من مباراة الزمالك ضد النجم الساحلى لاسيما وأن الفريق سينتظم في معسكر مغلق ببرج العرب مساء الغد بعد المران الذى سيخوضه الفريق عصرا على ملعبه.