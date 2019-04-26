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جدة - عمرو شويل الاهلي ضد طلائع الجيش .. لاسارتى فاض به الكيل من أزارو



فاض الكيل بالأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر بسبب تكرار إهدار الفرص والتى تسببت فى ضياع الفوز للقلعة الحمراء فى لقاءات عديدة بل وخروجه من بطولات كبيرة.

الاهلى ضد طلائع الجيش .. لاسارتى يبحث عن حل أزمة أزارو



ويبحث لاسارتى عن حل أزمة إهدار الفرص من خلال عقد جلسة مع المغربي وليد أزارو وذلك قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

الأهلى ضد طلائع الجيش .. كيف يحل لاسارتى أزمة أزارو ؟



قرر الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عقد جلسة خاصة مع المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق من أجل إيجاد حل لأزمة الفرص المُهدرة التى يُعاني منها اللاعب بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.

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ورغم أن آزارو صنع هدف سجله صالح جمعة وتسبب في ضربة جزاء أحرز منها على معلول هدفاً خلال مباراة المصري أمس ، الخميس، بالدوري إلا أن المهاجم المغربي مازال يُعاني من أزمة واضحة بسبب إهدار الفرص.

الاهلى ضد طلائع الجيش .. الأحمر يدع فاتورة إهدار أزارو للفرص



ويرغب لاساتي في علاج أزمة إهدار الفرص للمهاجم المغربي خاصة وأن الفريق دفع فاتورة هذه الأزمة كثيراً خلال الفترة الأخيرة محلياً وأفريقياً.

ويبدأ الاهلي غداً ،السبت، الإستعداد لمباراة الطلائع بعدما منح لاسارتي لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم عقب مباراة المصري أمس التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.