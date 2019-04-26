شكرا لقرائتكم النصر يتفوق على اتحاد جدة في كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تشهد مواجهات اتحاد جدة أمام النصر في كأس الملك إثارةً كبيرة وأحداثاً كثيرة، حيث سيكون لقاؤهما يوم السبت هو العاشر في المسابقة منذ انطلاقها بنسختها القديمة.

وسبق للفريقين أن التقيا في 9 مناسبات سابقة في مسابقة كأس الملك، حيث فاز النصر في 5 مباريات، وفاز الاتحاد في مباراتين، وتعادلا في مباراتين.

وكانت أول مباراة للفريقين بكأس الملك في نهائي عام 1966 حينما تغلب الاتحاد 5 - 3 في مواجهةٍ مثيرة انتهى شوطاها الأصليان بالتعادل 3 - 3 ونجح الاتحاد بحسم المباراة في الأشواط الإضافية بتسجيله الهدفين الرابع والخامس، حيث سجل أهداف الاتحاد محمد النور موسى "هاتريك" وسعيد غراب وعبدالله بكر، وسجّل للنصر عثمان نجيب وأحمد الدنيني وميرزا أمان.

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والتقى الفريقان مرة أخرى في نهائي كأس الملك عام 1986 ونجح النصر بحسم المواجهة بفوزه بهدف نظيف سجله لاعبه يوسف خميس. وفي عام 1987 التقى الفريقان في الدور ربع النهائي ونجح النصر بالفوز 2 - 1، ليعود الاتحاد وينتصر في عام 1988 بركلات الترجيح حينما التقيا في الدور نصف النهائي.

وفي عام 1989 التقى الفريقان في الدور ربع النهائي وفاز النصر بثنائية نظيفة، ليكرر النصر تفوقه عام 1990 حينما أقصى الاتحاد من الدور نصف النهائي بفوزه بركلات الترجيح.

ومع عودة المسابقة بمسماها الجديد التقى الفريقان في عام 2011 حينما كانت تقام بنظام الذهاب والإياب حيث انتهت المباراتان بالتعادل 3 - 3، و 1 - 1 لينجح الاتحاد في حسم التأهل بأفضلية التسجيل خارج ملعبه.

وتعود آخر مواجهتهما إلى عام 2016 حينما التقيا في الدور نصف النهائي وحينها فاز النصر 3 - 1، سجلها شايع شراحيلي وأحمد الفريدي وإبراهيم غالب، وسجّل هدف الاتحاد الوحيد لاعبه الروماني لوسيان سانمارتن.