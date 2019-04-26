- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم سوموديكا: الدوري السعودي أقوى من الروماني "7 مرات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - دافع الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب الشباب، عن مواطنه نيكولاي ستانشيو بعدما هاجمه الإعلام المحلي لاختياره اللعب لأهلي جدة في يناير الماضي.
وقال سوموديكا بحسب "تيليكوم سبورت" الرومانية: المستوى في الدوري السعودي أقوى بـ7 مرات من الروماني، وستانشيو يلعب خلف مهاجمين يبلغ سعرهما معا قرابة 20 مليون يورو وهم السوري عمر السومة ودجانيني مهاجم الرأس الأخضر.
وأضاف سوموديكا: ستانشيو هو لاعب ذو قيمة فنية عالية، لا يعجبني كثيرا، ولكنه يحمل الرقم "10" في المنتخب الروماني، وأيضا لعب لنادي ستيوا بوخارست العريق، وهو الآن لاعب لأهلي جدة في السعودية.
ودرب سوموديكا صانع الألعاب الروماني عندما أشرف على لنادي فاسلوي، واستطاع خلالها الفريق التعادل مع إنتر ميلان بهدفين لمثلهما في ملعب الأخير، خلال بطولة الدوري الأوروبي من موسم 2012 – 2013.
وقدم المدرب الروماني للشباب في الصيف الماضي قادما من قيصري سبور التركي، وساهم في إعادة الشباب إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري، بعد غياب النادي عنها منذ موسم 2013 – 2014، كما أن الشباب يملك أقوى خط دفاع في الدوري بحسب الأرقام في موسم سوموديكا الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر سوموديكا: الدوري السعودي أقوى من الروماني "7 مرات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.