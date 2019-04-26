شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين لاسارتي وآزارو في الأهلى.. إعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، عقد جلسة خاصة مع المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق لإيجاد حل لأزمة الفرص المُهدرة التى يُعاني منها اللاعب بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة. ورغم أن آزارو صنع هدف سجله صالح جمعة وتسبب في ضربة جزاء أحرز منها على معلول هدفاً خلال مباراة المصري أمس ، الخميس، بالدوري إلا أن المهاجم المغربي مازال يُعاني من أزمة واضحة بسبب إهدار الفرص. Advertisements ويرغب لاسارتي في علاج أزمة إهدار الفرص للمهاجم المغربي خاصة وأن الفريق دفع فاتورة هذه الأزمة كثيراً خلال الفترة الأخيرة محلياً وأفريقياً. ويبدأ الاهلي غداً السبت، الإستعداد لمباراة الطلائع بعدما منح لاسارتي لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم عقب مباراة المصري أمس التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

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