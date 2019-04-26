شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة تحديد العدد النهائي لجماهير مباراة الزمالك و النجم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعقد مساء اليوم اجتماعا لمسئولو الأمن بالإسكندرية لتحديد الأعداد النهائية للجماهير التى ستحضر مباراة الزمالك و النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل فى ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة الكونفدرالية.
كان الأمن قد وافق مسبقاً على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الزمالك و النجم الساحلي التونسي ، قبل أن يطلب الزمالك مجدداً زيادة أعداد الجماهير إلى 30 ألف ، وهو ما سيتم حسمه من قبل أمن الإسكندرية مساء اليوم.
ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الزمالك و النجم يوم 5 مايو المقبل بتونس .
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