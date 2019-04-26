شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الإسكواش يكرمون رامى عاشور على هامش بطولة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجوم الإسكواش على تكريم رامي عاشور أحد أساطير الاسكواش المصري والعالمي على هامش نهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة، وذلك عقب اعلان النجم المصري اعتزاله بسبب اصابة الركبة التي تعرض لها .

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وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش .

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادي عشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.