فيديو.. أزارو ملك الأهداف الضائعة فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار المستوى المتواضع الذى ظهر عليه المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، حالة من الغضب العارم داخل فريق الأهلى بصفة عامة، وبين أفرد الجهاز الفنى على وجه الخصوص، بعدما تراجع أداء ومستوى اللاعب بشكل واضح.
فرصة أزارو أمام المصري البورسعيدي
أزارو أصبح حديث الصباح والمساء داخل النادى الأهلى وبات فزورة كبرى تبحث لها عن حل فى ظل ضياع الفرص الرهيب وحالة النحس التى أصبحت تلازمه، وأدت لضياع العديد من البطولات على النادى الأحمر.
فرصة أزارو أمام بيراميدز
جماهير الأهلى ما زالت مستاءة من مستوى المهاجم المغربى الذى أحرز فى مسابقة الدورى 3 أهداف فقط، بالرغم من مشاركته مع الفريق فى معظم المباريات .
فرصة أزارو الثانية أمام بيراميدز
فرصة أزارو أمام النجوم
تراجع مستوى أزارو جعل مسئولى الأهلى يندمون على عدم ترك اللاعب للاحتراف فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والتى كان يعيش فيها اللاعب فترة من التوهج وحصل على لقب هداف الدورى برصيد 17 هدفا، وكان أحد الركائز الأساسية التى يعتمد عليها الفرنسى كارتيرون المدير الفنى السابق للأهلى .
فرصة أزارو أمام المقاصة
فرصة أزارو أمام الزمالك
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