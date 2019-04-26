شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أزارو ملك الأهداف الضائعة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار المستوى المتواضع الذى ظهر عليه المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، حالة من الغضب العارم داخل فريق الأهلى بصفة عامة، وبين أفرد الجهاز الفنى على وجه الخصوص، بعدما تراجع أداء ومستوى اللاعب بشكل واضح.

أزارو أصبح حديث الصباح والمساء داخل النادى الأهلى وبات فزورة كبرى تبحث لها عن حل فى ظل ضياع الفرص الرهيب وحالة النحس التى أصبحت تلازمه، وأدت لضياع العديد من البطولات على النادى الأحمر.

جماهير الأهلى ما زالت مستاءة من مستوى المهاجم المغربى الذى أحرز فى مسابقة الدورى 3 أهداف فقط، بالرغم من مشاركته مع الفريق فى معظم المباريات .

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تراجع مستوى أزارو جعل مسئولى الأهلى يندمون على عدم ترك اللاعب للاحتراف فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والتى كان يعيش فيها اللاعب فترة من التوهج وحصل على لقب هداف الدورى برصيد 17 هدفا، وكان أحد الركائز الأساسية التى يعتمد عليها الفرنسى كارتيرون المدير الفنى السابق للأهلى .