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هالة السعيد أول الحضور فى نهائى بطولة الجونة للإسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت هالة السعيد وزيرة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري، على حضور مباريات الدور النهائى لبطولة الجونة الدولية المفتوحة لمنافسات الإسكواش، والتي تصنف بفئة أكبر ثماني بطولات في اللعبة.

 

وضمنت مصر لقب البطولة بمنافسات الرجال والسيدات بعد تأهل الرباعي المصري علي فرج المصنف الأول عالميا، كريم عبد الجواد المصنف السادس، رنيم الوليلي المصنفة الأولى ونوران جوهر المصنفة السابعة .

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وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش .

 

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادي عشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.

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